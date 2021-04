Covid | Donina Lega positivo | in quarantena altri dieci deputati

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il leghista Giuseppe Cesareè risultatoal-19 dopo aver effettuato un tampo. Attualmente, dovrebbero essere circa una decina isottoposti afiduciaria dopo la notizia della positività, anche se il tracciamento dei contatti stretti è ancora in corso, in collaborazione con la Asl di riferimento. Il deputato è risultatomercoledì, dopo aver preso parte per tutta la giornata di martedì ai lavori dell’Aula. Una volta ricevuto l’esito del test,, che ha confermato telefonicamente la notizia, ha avvertito la Camera e sono subito scattati i protocolli di sicurezza, che prevedono innanzitutto il tracciamento dei contatti stretti che il leghista ha avuto a Montecitorio, il tutto in colmento con la ...

Corriere della Sera

Tutta colpa di Giuseppe Cesare, deputato di Brena alla prima legislatura, risultato positivo al. Il dettaglio in più è che martedì per tutto il giornoè stato alla Camera , come ...Eppure il trasporto marittimo ha subito gravemente l'impatto del-19, pur rimanendo sempre ... L'interrogazione è firmata anche da Elena Maccanti, Massimiliano Capitanio, Giuseppe, Domenico ...uomo di 48 anni e donna di 61 anni dell’ambito della Versilia. Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus questa come le altre ...Il leghista Giuseppe Cesare Donina è risultato positivo al Covid-19 dopo aver effettuato un tampo. Attualmente, dovrebbero essere circa una decina i deputati sottoposti a quarantena fiduciaria dopo la ...