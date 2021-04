Washington contro Pechino sui diritti umani. Il report di Foggy Bottom (Di giovedì 1 aprile 2021) Lavoro forzato, violenze, campagne per il controllo delle nascite, coercizioni psicologiche: la Cina, “uno stato autoritario”, è responsabile di “genocidio e crimini contro l’umanità” nella regione dello Xinjiang, scrive nel report annuale sullo stato dei diritti umani del mondo il dipartimento di Stato statunitense. È l’accusa pesantissima, sebbene non nuova. Washington identifica la situazione nella regione cinese a maggioranza musulmana, dove il Partito/Stato ha ordinato una campagna di rieducazione culturale nei confronti di quella minoranza ritenuta pericolosa, l’esempio del principale abuso sui diritti umani del pianeta. Ma sono altre le situazioni critiche indicate: da quelle in Arabia Saudita a quelle in Myanmar, fino a ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 aprile 2021) Lavoro forzato, violenze, campagne per illlo delle nascite, coercizioni psicologiche: la Cina, “uno stato autoritario”, è responsabile di “genocidio e criminil’tà” nella regione dello Xinjiang, scrive nelannuale sullo stato deidel mondo il dipartimento di Stato statunitense. È l’accusa pesantissima, sebbene non nuova.identifica la situazione nella regione cinese a maggioranza musulmana, dove il Partito/Stato ha ordinato una campagna di rieducazione culturale nei confronti di quella minoranza ritenuta pericolosa, l’esempio del principale abuso suidel pianeta. Ma sono altre le situazioni critiche indicate: da quelle in Arabia Saudita a quelle in Myanmar, fino a ...

Advertising

trustinvibes : 25. Philadelphia Voto: 9 Meraviglioso. Un film evento, tristissimo, drammatico, crudo, di denuncia contro la discri… - giuseppe1994na : RT @CGCuba_Milano: The Washington Post: #Cuba potrebbe diventare una potenza dei #vaccini contro il #coronavirus. - ferne1908 : RT @CGCuba_Milano: The Washington Post: #Cuba potrebbe diventare una potenza dei #vaccini contro il #coronavirus. - JoseCarlosRRuiz : RT @CGCuba_Milano: Il leader cubano Fidel Castro ha promesso di costruire un gigante della biotecnologia nei Caraibi e ha proposto l’idea a… - JoseCarlosRRuiz : RT @CGCuba_Milano: The Washington Post: #Cuba potrebbe diventare una potenza dei #vaccini contro il #coronavirus. -