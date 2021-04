Virtus.Pro rinnova l’accordo commerciale con Parimatch (Di giovedì 1 aprile 2021) L’organizzazione di esports Virtus Pro ha annunciato oggi di aver esteso e rinnovato il proprio accordo commerciale con la piattaforma di scommesse online Parimetch per tutto l’anno 2021. l’accordo farà si che le squadre dell’organizzazione continueranno a portare il logo di Parimatch sulle divise. In particolare sarà presente nei roster di Virtus Pro di Dota 2 e Counter Strike Global Offensive CSGO. Inoltre sarà presente anche sulla pagina web dell’organizzazione e su tutti i profili social come Instagram, Facebook, Twitter e Telegram. Grazie a questo nuovo accordo salgono a tre gli anni gli anni di collaborazione tra le due società e molto probabilmente il conto continuerà a salire nel futuro. Questa è solo l’ultima delle partnership siglate da Virtus Pro in questo ... Leggi su esports247 (Di giovedì 1 aprile 2021) L’organizzazione di esportsPro ha annunciato oggi di aver esteso eto il proprio accordocon la piattaforma di scommesse online Parimetch per tutto l’anno 2021.farà si che le squadre dell’organizzazione continueranno a portare il logo disulle divise. In particolare sarà presente nei roster diPro di Dota 2 e Counter Strike Global Offensive CSGO. Inoltre sarà presente anche sulla pagina web dell’organizzazione e su tutti i profili social come Instagram, Facebook, Twitter e Telegram. Grazie a questo nuovo accordo salgono a tre gli anni gli anni di collaborazione tra le due società e molto probabilmente il conto continuerà a salire nel futuro. Questa è solo l’ultima delle partnership siglate daPro in questo ...

