(Di giovedì 1 aprile 2021)a 16e lala. Una ragazza di 16è stata costretta aal suodopo aver subito violenza sessuale. Il tutto ripreso da una videocamera. La storia arriva da un villaggio del Madhya Pradesh, in India. Ad appoggiare la pubblica umiliazione, i familiari della 16enne, ora arrestati dalle forze dell’ordine dopo che il video è diventato virale. Un filmato che mostra una ragazza di appena 16al suo presunto stupratore. Sfila davanti alla folla e l’intento è quello di umiliarla. Accade in un villaggio indiano in Madhya Pradesh, dove l’adolescente ...

Luciano06815942 : RT @iside50: @liliaragnar Guarda la cretina di italiana che balla con loro dopo magari viene stuprata e piange ??????????? - iside50 : @liliaragnar Guarda la cretina di italiana che balla con loro dopo magari viene stuprata e piange ??????????? - infoitsalute : Viene stuprata a 16 anni e la famiglia la costringe a sfilare pubblicamente legata al suo aggressore - iitsfraan : er faina ennesimo uomo che se una donna viene stuprata chiede com'era vestita - soloetriste : @coucheravectoi viene letteralmente stuprata e mind breakata nel primo episodio -

Ultime Notizie dalla rete : Viene stuprata

Fanpage.it

Ma l'uomo che le aveva dato il locazione la camera l'ha. Ora il 43enne, connazionale della ... La vittimacondotta in ospedale e riceve le prime visite e le attenzioni del caso. Gli ...... che ha affermato di essere statadall'attore con cui aveva avuto una relazione on/off per ... un uomo che, appena arrivato alla stazione di Mosca della CIA,avvicinato dall'ingegnere ...Stuprata, pestata e costretta ad assumere cocaina ... la quale racconta quello che è stata costretta a sopportare dall’ex compagno. Il quadro che ne viene fuori, è quello di una relazione malata tra ...Una ragazza indiana stuprata da un connazionale che di lavoro fa l’affitta ... il quale ha disposto che l’indiano, venisse condotto in carcere. LE CURE MEDICHE Anche dagli esami medici purtroppo non c ...