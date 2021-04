VIDEO Nicolò Martinenghi: “Sono molto soddisfatto. Posso migliorare ulteriormente” (Di giovedì 1 aprile 2021) Nicolò Martinenghi è probabilmente il volto di copertina degli Assoluti di nuoto di Riccione. Il nuotatore azzurro ha vinto i 100 rana in 58?37, un tempo stratosferico, nettamente sotto il suo vecchio record italiano e migliore prestazione mondiale dell’anno. Ovviamente soddisfatto del risultato ottenuto si è espresso così nel post gara: “Sono molto soddisfatto. Il passaggio è stato giusto, proprio quello che volevo anche se non ho preso una buona partenza. Sono felice anche per lo staff che ci segue e ci sostiene“. Martinenghi era già in possesso del pass olimpico ma il suo crono, ovviamente, apre scenari estremamente positivi in vista dell’evento a cinque cerchi: “Abbiamo lavorato bene sin qui ma penso di poter migliorare ancora. Non ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)è probabilmente il volto di copertina degli Assoluti di nuoto di Riccione. Il nuotatore azzurro ha vinto i 100 rana in 58?37, un tempo stratosferico, nettamente sotto il suo vecchio record italiano e migliore prestazione mondiale dell’anno. Ovviamentedel risultato ottenuto si è espresso così nel post gara: “. Il passaggio è stato giusto, proprio quello che volevo anche se non ho preso una buona partenza.felice anche per lo staff che ci segue e ci sostiene“.era già in possesso del pass olimpico ma il suo crono, ovviamente, apre scenari estremamente positivi in vista dell’evento a cinque cerchi: “Abbiamo lavorato bene sin qui ma penso di poterancora. Non ...

