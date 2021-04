Vaccini, l’allarme del Lazio: “Se non arrivano altre fiale entro 24 ore, costretti a fermarci”. Attese 1,3 milioni di dosi da Astrazeneca (Di giovedì 1 aprile 2021) l’allarme è partito dall’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, ma riguarda anche altre Regioni: “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila Vaccini di Astrazeneca previsti, siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni“. A livello nazionale, infatti, secondo gli ultimi dati è stato somministrato il 90,7% delle dosi disponibili, con picchi del 98% in provincia di Bolzano e in Veneto. Il timore è che, con le iniezioni previste oggi, si possano esaurire tutte le scorte. “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata – aggiunge D’Amato -. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36mila i prenotati”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021)è partito dall’assessore alla Sanità delAlessio D’Amato, ma riguarda ancheRegioni: “Se nelle prossime 24 ore noni 122miladiprevisti, siamonostro malgrado a sospendere le vaccinazioni“. A livello nazionale, infatti, secondo gli ultimi dati è stato somministrato il 90,7% delledisponibili, con picchi del 98% in provincia di Bolzano e in Veneto. Il timore è che, con le iniezioni previste oggi, si possano esaurire tutte le scorte. “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata – aggiunge D’Amato -. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36mila i prenotati”. ...

