Rugby | Pro14 2021 | definitivamente cancellata Edimburgo-Benetton

(Di giovedì 1 aprile 2021) Giunge ufficialmente al termine la stagione deldi: l’ultimo match ancora da recuperare, tra gli scozzesi dell’ed il, valido per il Round 14, è statocancellato, essendo ininfluente ai fini della classifica finale. Il match, che era stato rinviato a causa di una positività riscontrata nel gruppo trevigiano, verrà registrato con il punteggio di 0-0, ma essendo a carico della formazione italiana la causa del rinvio della sfida, i 4 punti in classifica andranno agli scozzesi. Nulla cambia, come detto, per quanto riguarda le posizioni finali della graduatoria, né, ovviamente, in termini di qualifica alle Coppe Europee: nella prossima stagione Zebre edisputeranno entrambe la Challenge Cup, assieme a Glasgow, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Pro14

OnRugby

Il riconoscimento, conferito dal Chairman diDominic McKay (Scozia), è stato conferito al panel di esperti in virtù delle grandi sfide sostenute sin dalle prime fasi della pandemia da COVID - ...Archiviato con quattro vittorie il Guinness2020/21, le Zebresono ancora in corsa in altre due competizioni prima dell'epilogo della stagione a giugno: l'EPCR Challenge Cup e la GuinnessRainbow Cup, al via nell'ultimo fine ...Giunge ufficialmente al termine la stagione del PRO14 di rugby: l’ultimo match ancora da recuperare, tra gli scozzesi dell’Edimburgo ed il Benetton Rugby, valido per il Round 14, è stato ...TREVISO Il recupero Edimburgo-Benetton, match del turno numero 14 di Pro14, originariamente programmato per domenica 7 marzo, non sarà disputato. Fin qui tutto rientra nella normalità: da giorni, ...