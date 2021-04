Riforma pensioni, secondo Orlando non è la priorità (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ministro Orlando ha rimandato la discussione in merito alla Riforma delle pensioni Il ministro Andrea Orlando ha annunciato che la Riforma delle pensioni si farà ma non adesso. Le affermazioni del ministro indicano che la previdenza, attualmente, per la politica del governo, non riveste una priorità. Intanto studi e commissioni hanno preso in esame L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ministroha rimandato la discussione in merito alladelleIl ministro Andreaha annunciato che ladellesi farà ma non adesso. Le affermazioni del ministro indicano che la previdenza, attualmente, per la politica del governo, non riveste una. Intanto studi e commissioni hanno preso in esame L'articolo proviene da Consumatore.com.

