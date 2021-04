“Non potevo credere ai miei occhi”. La vip incinta del primo figlio, dopo l’annuncio il video da brividi (Di giovedì 1 aprile 2021) “Era il 26 gennaio, avevo un ritardo di sei giorni e mai come in quel mese stavo aspettando l’arrivo del ciclo. Quel ritardo però non era normale.. perché sono sempre stata così puntuale. Sono corsa in farmacia e nel pomeriggio ho deciso di fare il test. Ero a casa da sola. L’attesa guardando lo schermo del test di gravidanza, quei minuti che sembravano infiniti e poi il risultato “incinta 3+”. Così inizia il video della bellissima modella e influencer che in questi giorni ha dato la notizia dell’arrivo del suo primo figlio. Un arrivo sperato e voluto, arrivato a due anni dal matrimonio con il marito Richy. l’annuncio della gravidanza è arrivato attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, con una foto che la ritrae insieme al marito e ai loro due cani.



” Non potevo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) “Era il 26 gennaio, avevo un ritardo di sei giorni e mai come in quel mese stavo aspettando l’arrivo del ciclo. Quel ritardo però non era normale.. perché sono sempre stata così puntuale. Sono corsa in farmacia e nel pomeriggio ho deciso di fare il test. Ero a casa da sola. L’attesa guardando lo schermo del test di gravidanza, quei minuti che sembravano infiniti e poi il risultato “3+”. Così inizia ildella bellissima modella e influencer che in questi giorni ha dato la notizia dell’arrivo del suo. Un arrivo sperato e voluto, arrivato a due anni dal matrimonio con il marito Richy.della gravidanza è arrivato attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, con una foto che la ritrae insieme al marito e ai loro due cani.” Non...

Advertising

__c_a_r_o___ : se sto in autocorrezione ho il fisico divino non potevo nascere dritta - StanaccountTz : @ALESSIALANCETT1 @LuigiMartina9 @amici20___ Ma io potevo essere anche l’unico, poco mi cambiava, se hanno vinto sig… - clairesflicker : un'amica mi ha regalato who we are. non ho mai potuto prenderlo perchè ogni volta che i miei volevano, poi non pote… - TB33168532 : @BiBiRiccio Per fortuna ci sei tu che pubblichi tutto questi particolari ?? io avevo notato tutte queste cose propri… - mesonorotta : Ricordo quando nel 2018 piangevo perché non potevo avere Dylan O’Brien -