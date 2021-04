M5s, stasera Giuseppe Conte parla all’assemblea di parlamentari e portavoce: il discorso sarà trasmesso in diretta streaming (Di giovedì 1 aprile 2021) Il primo discorso da leader di Giuseppe Conte all’assemblea M5s sarà trasmesso in diretta streaming sulla sua pagina Facebook e su quella del Movimento 5 stelle (ore 21.30). A dare l’annuncio stamattina è stato lo stesso ex presidente del Consiglio: i parlamentari e gli eletti locali sono stati convocati martedì scorso, ma solo oggi si è stata ufficializzata la decisione di rendere accessibile a tutti l’intervento. Quello da leader politico per Conte è un debutto molto atteso e, a suo modo, un vero e proprio passaggio storico per il futuro del M5s: poco più di un mese fa ha accettato di guidare la rifondazione del Movimento e ora dovrà presentare le sue condizioni ai gruppi parlamentari e agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Il primoda leader diM5sinsulla sua pagina Facebook e su quella del Movimento 5 stelle (ore 21.30). A dare l’annuncio stamattina è stato lo stesso ex presidente del Consiglio: imentari e gli eletti locali sono stati convocati martedì scorso, ma solo oggi si è stata ufficializzata la decisione di rendere accessibile a tutti l’intervento. Quello da leader politico perè un debutto molto atteso e, a suo modo, un vero e proprio passaggio storico per il futuro del M5s: poco più di un mese fa ha accettato di guidare la rifondazione del Movimento e ora dovrà presentare le sue condizioni ai gruppimentari e agli ...

