Gramellini scivola sulla bufala di Oxford che vuole «abolire Mozart»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Lanciata dal Telegraph, ripresa da altri tabloid britannici e amplificata anche da alcune testate sovranità nostrane come Il Secolo d’Italia. Quello che stride, però, è la diffusione in pillole della notizia nella rubrica di Massimoin prima pagina sul Corriere della Sera, con il titolo «Quel razzista di». Perché la situazione è molto diversa dal “razzista”, utilizzata dal vicedirettore del quotidiano più importante d’Italia, per raccontare la storia. Procediamo con ordine. LEGGI ANCHE > Ladella catena di WhatsApp sul “Fenomeno ADE”, i vaccini e il rischio infartorazzista, unache arriva da oltre Manica Innanzitutto, la polemica tirata fuori dal Telegraph riguarda la notazione musicale in generale –sarebbe una ...