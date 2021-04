Ex Milan | De Sciglio | “Ibrahimovic e Ronaldo sono impressionanti” | News

Advertising

caseythegirl1 : @AlessioTackle Milan resign de sciglio - infoitsport : De Sciglio: 'L'arrivo di Maldini ha cambiato il Milan' - occhiopinocchio : - CapitanoPaolo90 : @indiavolati de sciglio è l'ultimo a poter dire qualcosa..visto il suo rendimento e le parole dolci dette dopo l'ad… - cristinho15 : @milan_corner 7 ramey 7 rabiot 4 berna 3.5 rugani 3 de sciglio. 6 bonucci 13 per donnarumma non sono nulla in confronto a questi -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sciglio

Commenta per primo Nuova vita, anzi nouvelle vie . Mattia Deha dovuto lasciare l'Italia e trasferirsi in Francia per ritrovare minuti, continuità e ... Chiusa la parentesi, alla Juventus ...Commenta per primo De, nel corso di una intervista a gianlucadimarzio.com, è tornato a parlare della sua esperienza al: 'Delnon mi stupisco. Tutto è cambiato con l'arrivo di Maldini e la nuova gestione.Occhi sui talenti del club francese: l'attaccante è in scadenza, il centrocampista è da tempo sul taccuino di Paratici insieme al fantasista classe 2003. E De Sciglio può aiutare ...Intervenuto ai microfoni di 'Gianluca di Marzio.com' Mattia De Sciglio ha parlato degli attaccanti più forti ... così come Ibrahimovic nel suo ultimo anno in rossonero. Quando col Milan affrontammo il ...