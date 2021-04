Europeo Under 21: programma, Nazionali e calendario della fase finale (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Europeo Under 21 viaggia verso la sua fase conclusiva con l’Italia di Paolo Nicolato che parteciperà ai quarti di finale del torneo di categoria. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla manifestazione continentale riservata ai giovani calciatori europei: programma, calendario e le Nazionali impegnate in questo ultimo atto. La fase a gironi dell’Europeo Under 21 è ormai in archivio con otto squadre che hanno brillantemente superato le forche caudini dei rispettivi gironi di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del torneo. L’Italia di Paolo Nicolato, dopo aver pareggiato con Repubblica Ceca e Spagna, ha staccato il pass per il turno successivo seppellendo 4-0 la Slovenia. Adesso gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) L’21 viaggia verso la suaconclusiva con l’Italia di Paolo Nicolato che parteciperà ai quarti didel torneo di categoria. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla manifestazione continentale riservata ai giovani calciatori europei:e leimpegnate in questo ultimo atto. Laa gironi dell’21 è ormai in archivio con otto squadre che hanno brillantemente superato le forche caudini dei rispettivi gironi di qualificazione allaad eliminazione diretta del torneo. L’Italia di Paolo Nicolato, dopo aver pareggiato con Repubblica Ceca e Spagna, ha staccato il pass per il turno successivo seppellendo 4-0 la Slovenia. Adesso gli ...

