Euro 2020, l’Equipe: “Uefa pronta ad ampliare le rose”. Possibile ufficialità il 19 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) La Uefa sarebbe pronta a dare il suo assenso definitivo per consentire alle nazionali di ampliare il parco giocatori a disposizione (al momento è di 23) per i prossimi Europei in programma dall’ 11 giugno all’11 luglio. Lo afferma l’Equipe, secondo cui l’organo presieduto da Ceferin avrebbe deciso di assecondare le richieste di diversi commissari tecnici di fronte ai rischi associati al Covid-19. “La Uefa sta valutando la questione, ma nessuna decisione è stata presa per il momento”, ha detto un portavoce del massimo organo continentale riportato da l’Equipe. Sempre secondo l’illustre quotidiano francese, la decisione potrebbe essere formalizzata durante il prossimo Comitato esecutivo del 19 aprile. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Lasarebbea dare il suo assenso definitivo per consentire alle nazionali diil parco giocatori a disposizione (al momento è di 23) per i prossimipei in programma dall’ 11 giugno all’11 luglio. Lo afferma, secondo cui l’organo presieduto da Ceferin avrebbe deciso di assecondare le richieste di diversi commissari tecnici di fronte ai rischi associati al Covid-19. “Lasta valutando la questione, ma nessuna decisione è stata presa per il momento”, ha detto un portavoce del massimo organo continentale riportato da. Sempre secondo l’illustre quotidiano francese, la decisione potrebbe essere formalizzata durante il prossimo Comitato esecutivo del 19. SportFace.

Advertising

carlosibilia : L'Italia torna in sella, 2020 da record: vendute 2 milioni di biciclette, soprattutto e-bike, per un fatturato da d… - sportface2016 : #Euro2020, la #Uefa sarebbe pronta ad ampliare le rose dei convocati per sopperire a eventuali focolai #COVID?19 - foodaffairs_it : Sostenibilità. Lavazza annuncia la sua “Roadmap to Zero”, piano che porterà il Gruppo alla completa neutralizzazion… - Fprime86 : RT @CorSport: 'La #Uefa valuta l'idea di #Mancini sulle rose per l'Europeo' - CorSport : 'La #Uefa valuta l'idea di #Mancini sulle rose per l'Europeo' -