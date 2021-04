Conte ai parlamentari: “In passato M5s ha usato espressioni giudicate aggressive, ma ora attenzione al linguaggio” (Di giovedì 1 aprile 2021) “In passato il M5s è ricorso a espressioni giudicate spesso aggressive ma ogni fase ha la sua storia, dobbiamo essere consapevoli che la politica non deve lasciare sopraffarsi dalla polemica, deve riconoscere anche la bontà delle idee altrui”, così l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo all’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 stelle, spiegando che nella sua nuova idea di Movimento, sarà “riposta grande cura nelle parole” con un “nuovo modo di fare politica” che deve iniziare proprio “dall’attenzione alle parole e al linguaggio“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Inil M5s è ricorso aspessoma ogni fase ha la sua storia, dobbiamo essere consapevoli che la politica non deve lasciare sopraffarsi dalla polemica, deve riconoscere anche la bontà delle idee altrui”, così l’ex presidente del Consiglio Giuseppeintervenendo all’assemblea congiunta deidel Movimento 5 stelle, spiegando che nella sua nuova idea di Movimento, sarà “riposta grande cura nelle parole” con un “nuovo modo di fare politica” che deve iniziare proprio “dall’alle parole e al“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

