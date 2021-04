Bollettino ' nero' | tante vittime | 4 della clinica privata I contagi tornano sopra quota 100

Advertising

infoitinterno : Bollettino 'nero', tante vittime: 4 nella clinica privata. I contagi tornano sopra quota 100 - identit12 : RT @Cartabellotta: Si consolidano prove di efficacia #vaccino Negli operatori sanitari (giallo) trend casi in netta riduzione rispetto all… - AqOrdine : RT @Cartabellotta: Si consolidano prove di efficacia #vaccino Negli operatori sanitari (giallo) trend casi in netta riduzione rispetto all… - CinziettaPisa : RT @Cartabellotta: Si consolidano prove di efficacia #vaccino Negli operatori sanitari (giallo) trend casi in netta riduzione rispetto all… - OrdiniOpi : RT @Cartabellotta: Si consolidano prove di efficacia #vaccino Negli operatori sanitari (giallo) trend casi in netta riduzione rispetto all… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino nero

tvprato.it

Ma ilregistra anche un numero alto di decessi avvenuti nei giorni e nelle settimane scorse, anche in ospedali diversi dal Bufalini, e uno a domicilio. I morti sono ben 8. i tratta di un ...In Puglia, in "zona rossa" da settimane, non si sono mai contati tanti casi come quelli scritti,su bianco, nelepidemiologico di oggi. Mai da quando il Covid19 ha dettato le regole dell'emergenza. In appena 24 ora sono stati registrati 2.369 contagi su 13.293 test effettuati. ...VENETO. Sono 1.633 i contagi da coronavirus secondo il bollettino della regione anticipato dal governatore Luca Zaia. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.631 su 28.836 test di cui 17.109 ...In Puglia, in «zona rossa» da settimane, non si sono mai contati tanti casi come quelli scritti, nero su bianco, nel bollettino epidemiologico di oggi. Mai da quando il Covid19 ha dettato le regole de ...