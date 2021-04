Al via ‘Casa 95’, per reinserimento persone senza fissa dimora (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Roma Capitale apre “Casa95”, una nuova struttura di accoglienza in cohousing per persone senza fissa dimora, in zona Termini, con l’obiettivo di accompagnare gli ospiti lungo un percorso di reinserimento e riconquista dell’autonomia. Il servizio, basato sui principi del cohousing e dell’Housing First, prevede l’attivazione di percorsi personalizzati con l’obiettivo di accompagnare le persone accolte verso l’autonomia sociale, lavorativa e abitativa. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. L’appartamento, di proprieta’ di Roma Capitale e ristrutturato con fondi sia ordinari che comunitari FEAD e PON Inclusione, dispone di quattro posti letto e spazi comuni coma la cucina. I primi ospiti entreranno in settimana, iniziando cosi’ il percorso di autonomia e la condivisione della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Roma Capitale apre “Casa95”, una nuova struttura di accoglienza in cohousing per, in zona Termini, con l’obiettivo di accompagnare gli ospiti lungo un percorso die riconquista dell’autonomia. Il servizio, basato sui principi del cohousing e dell’Housing First, prevede l’attivazione di percorsi personalizzati con l’obiettivo di accompagnare leaccolte verso l’autonomia sociale, lavorativa e abitativa. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. L’appartamento, di proprieta’ di Roma Capitale e ristrutturato con fondi sia ordinari che comunitari FEAD e PON Inclusione, dispone di quattro posti letto e spazi comuni coma la cucina. I primi ospiti entreranno in settimana, iniziando cosi’ il percorso di autonomia e la condivisione della ...

matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - ilNotiziarioInd : Famiglie sfrattate, a Caronno una casa per l’emergenza abitativa - GrimorioStrega : RT @ClarinetteMal_: Quindi fatemi capire: in Lombardia il bollo da pagare ti arriva puntualissimo direttamente a casa, via posta, ma per va… - cla_ro80 : @paolavalenti29 Discende dal divieto di accendere il camino in città durante i mesi freddi, girare con un diesel a… - NTR24 : Pauline, da ospite dello Sprar allo stage come OSS nella casa di riposo di Molinara -

Ultime Notizie dalla rete : via ‘Casa Covid: Ue, fiducia in piano vaccini, non prevista inclusione Sputnik latinaoggi.eu