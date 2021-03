Volvo | congedo parentale di sei mesi anche per i papà

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Non un passo, ma un balzo in avanti sulla strada per la parità di genere: sei mesi di congedo parentale per donne e uomini, senza distinzione. È la svedese Volvo a premere l’acceleratore per azzerare il gender gap. Non è un’iniziativa solo per la Svezia, da sempre in prima linea per il welfare. La casa automobilistica ha spiegato che garantirà ai suoi dipendenti in tutto il mondo il diritto a un congedo parentale retribuito di 24 settimane che sono circa sei mesi.