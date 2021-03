Vince la linea Speranza, in rosso o arancione tutto il mese d’aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo un pomeriggio di scontri e trattative, all’interno e soprattutto all’esterno del consiglio dei ministri, con Salvini direttamente in campo per interloquire sia con Draghi che con Speranza, entrambi i principali contendenti cantano vittoria. Il ministro della Salute si affida a un comunicato ufficiale in cui esprime «soddisfazione per un dl che mette la tutela della salute al primo posto». La Lega preferisce far parlare le classiche e anonime “fonti” che sottolineano il ruolo del leader «che ha lavorato personalmente» … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo un pomeriggio di scontri e trattative, all’interno e sopratall’esterno del consiglio dei ministri, con Salvini direttamente in campo per interloquire sia con Draghi che con, entrambi i principali contendenti cantano vittoria. Il ministro della Salute si affida a un comunicato ufficiale in cui esprime «soddisfazione per un dl che mette la tutela della salute al primo posto». La Lega preferisce far parlare le classiche e anonime “fonti” che sottono il ruolo del leader «che ha lavorato personalmente» … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

