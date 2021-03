Vento di libertà per Virginio: 'Il mio inno al cambiamento in amore' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tgcom24 offre il video in anteprima. - - > Leggi Anche Virginio: "Ho smesso di controllare tutto, mi sento libero anche di sbagliare" 'Rimani' racconta la volontà di rielaborare e dare nuova forma a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tgcom24 offre il video in anteprima. - - > Leggi Anche: "Ho smesso di controllare tutto, mi sento libero anche di sbagliare" 'Rimani' racconta la volontà di rielaborare e dare nuova forma a ...

Ultime Notizie dalla rete : Vento libertà Vento di libertà per Virginio: 'Il mio inno al cambiamento in amore' Tutto questo si riconnette alla ricerca di libertà: 'Perché restare invischiati in un rapporto ormai logorato solo per la paura di affrontare il futuro, di fronteggiare i cambiamenti? Perché restare ...

