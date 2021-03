Ultima offerta per Autostrade, con piccola "concessione" ai Benetton (Di mercoledì 31 marzo 2021) È l’Ultima offerta. Ultima perché la trattativa è già andata avanti a lungo, per più di otto mesi. Ma Ultima soprattutto perché fa un passo in avanti verso la controparte: piccolo, ma quanto basta per rendere molto difficile dire no. Eccola l’Ultima offerta della Cassa depositi e prestiti, insieme ai fondi Blackstone e Macquarie, per comprare Autostrade: 9,1 miliardi. I soldi sono gli stessi di quelli offerti il 23 febbraio e rifiutati da Atlantia, la casa madre della società autostradale, ma un ritocco alle clausole legali assicura ai Benetton e agli altri soci un incasso più pesante. Se alcune vicende giudiziarie dovessero finire male, i soldi che dovranno tirare fuori saranno di meno. L’offerta finale La Cassa e i fondi mettono sul ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) È l’perché la trattativa è già andata avanti a lungo, per più di otto mesi. Masoprattutto perché fa un passo in avanti verso la controparte: piccolo, ma quanto basta per rendere molto difficile dire no. Eccola l’della Cassa depositi e prestiti, insieme ai fondi Blackstone e Macquarie, per comprare: 9,1 miliardi. I soldi sono gli stessi di quelli offerti il 23 febbraio e rifiutati da Atlantia, la casa madre della società autostradale, ma un ritocco alle clausole legali assicura aie agli altri soci un incasso più pesante. Se alcune vicende giudiziarie dovessero finire male, i soldi che dovranno tirare fuori saranno di meno. L’finale La Cassa e i fondi mettono sul ...

Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Ultima offerta per Autostrade, con piccola 'concessione' ai Benetton - Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Ultima offerta per Autostrade, con piccola 'concessione' ai Benetton - MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Ultima offerta per Autostrade, con piccola 'concessione' ai Benetton - HuffPostItalia : Ultima offerta per Autostrade, con piccola 'concessione' ai Benetton - CuoreIschitano : ??L'AGENTE DI JORGINHO APRE AD UN CLAMOROSO RITORNO! Santos (l'agente) ha dichiarato più volte che Jorginho ha nosta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultima offerta Alitalia naviga ancora a vista L'ultima erogazione di ristori Covid è stata autorizzata la settimana scorsa, ma invece dei 55 ...a leggere Sei già abbonato? Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale ...

Messa del Crisma, Fontana "coraggio, non temete" Questa offerta sarà mantenuta nel tempo", ha dichiarato il Primo Rettore Pier Luigi Rossi . Domani, ... vi sarà la celebrazione della Messa in Coena Domini , in cui si ricorda l'Ultima Cena di Gesù con ...

Ultima offerta per Autostrade, con piccola "concessione" ai Benetton L'HuffPost Ultima offerta per Autostrade, con piccola "concessione" ai Benetton È l’ultima offerta. Ultima perché la trattativa è già andata avanti a lungo, per più di otto mesi. Ma ultima soprattutto perché fa un passo in avanti verso la controparte: piccolo, ma quanto basta per ...

Debutto da brividi per Deliveroo, crolla del 30% alla Borsa di Londra A preoccupare gli investitori è la struttura dell'azionariato, composta da due classi di azioni, e i dubbi sul trattamento dei lavoratori ...

L'erogazione di ristori Covid è stata autorizzata la settimana scorsa, ma invece dei 55 ...a leggere Sei già abbonato? Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostradigitale ...Questasarà mantenuta nel tempo", ha dichiarato il Primo Rettore Pier Luigi Rossi . Domani, ... vi sarà la celebrazione della Messa in Coena Domini , in cui si ricorda l'Cena di Gesù con ...È l’ultima offerta. Ultima perché la trattativa è già andata avanti a lungo, per più di otto mesi. Ma ultima soprattutto perché fa un passo in avanti verso la controparte: piccolo, ma quanto basta per ...A preoccupare gli investitori è la struttura dell'azionariato, composta da due classi di azioni, e i dubbi sul trattamento dei lavoratori ...