Tyson vs Holyfield | il terzo match della saga ha finalmente una data

(Di mercoledì 31 marzo 2021)vs, si riaccende la fantasia degli appassionati per ilincontro tra i due grandi campioni, fissato al 29 maggio e che nei giorni scorsi sembrava dovesse fermarsi. Lac'era già, e pure il palazzetto, l'Hard Rock Stadium di Miami, quando è sorto un problema nell'organizzazione che - aveva chiarito Mikecon un post su Instagram - doveva svolgersi sotto l'egidaLegends Only League. Nonostante questi stop-and-go, però, sembra tutto incamminato al favoleggiatotra i due ex-campioni del mondo, ora over-50, nello stesso week-end del Memorial Day. Sarebbe il, il primo post-carriera agonistica. Evander(58 anni, 44 ...

Per Mike Tyson la sfida sul ring contro Holyfield si farà, 24 anni dopo quella dell'orecchio strappato a morsi che fece tanto discutere mentre c'era in palio il Mondiale dei pesi massimi. "Avremo molto ... Anche questo in stile: "è un uomo umile, un uomo di Dio, ma io sono l'uomo di Dio. Il 29 maggio vincerò io".