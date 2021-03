Sul condono delle cartelle i conti non tornano. Il Senato smonta i numeri di Draghi. Nel decreto Sostegni dati lacunosi e mancato gettito (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il condono delle cartelle esattoriali finisce sotto la lente dei tecnici del servizio Bilancio del Senato. Nel dossier sul decreto Sostegni non ci sarebbero abbastanza informazioni sugli effetti del condono fiscale. In particolare manca il valore complessivo delle cartelle che vengono cancellate e non viene indicata la metodologia per calcolare l’importo che si contava di incassare e che quindi verrà a mancare. Mancano dettagli anche sul numero di cartelle per le quali erano in corso la ‘rottamazione’ che verranno annullate. Parlando dell’articolo 4 del provvedimento (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi) i tecnici scrivono: “Con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilesattoriali finisce sotto la lente dei tecnici del servizio Bilancio del. Nel dossier sulnon ci sarebbero abbastanza informazioni sugli effetti delfiscale. In particolare manca il valore complessivoche vengono cancellate e non viene indicata la metodologia per calcolare l’importo che si contava di incassare e che quindi verrà a mancare. Mancano dettagli anche sul numero diper le quali erano in corso la ‘rottamazione’ che verranno annullate. Parlando dell’articolo 4 del provvedimento (Proroga del periodo di sospensioneattività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi) i tecnici scrivono: “Con ...

Advertising

petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Il “mini-condono” ci costa 666 milioni. Draghi, dilla giusta. Salva anche chi stava pagando le rate - Mimmo2607 : RT @LaNotiziaTweet: Sul condono delle #cartelle i conti non tornano. Il Senato smonta i numeri di #Draghi. Nel decreto Sostegni dati lacuno… - vittoriodiri : RT @LaNotiziaTweet: Sul condono delle #cartelle i conti non tornano. Il Senato smonta i numeri di #Draghi. Nel decreto Sostegni dati lacuno… - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Sul condono delle #cartelle i conti non tornano. Il Senato smonta i numeri di #Draghi. Nel decreto Sostegni dati lacuno… -