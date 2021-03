Pirelli, Tronchetti: “Usciamo da crisi più forti. Sostenibilità sempre più cruciale” (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – “Stiamo uscendo dalla crisi più forti”. Lo ha affermato l’Amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, avviando la conference call con gli analisti sul nuovo piano industriale, che punta a recuperare i livelli pre-Covid nel 2022 e diventare leader nel segmento delle “specialty high value” entro il 2025. Lo scenario in cui si muove Pirelli è “molto favorevole”, ha spiegato l’Ad, indicando che il Piano si sviluppa in due fasi: la prima fase 2021-2022 caratterizzata da una elevata crescita del PIL mondiale, che riporterà Pirelli sui livelli pre-Covod, la seconda fase 2023-2025 dominata da un ritorno del ruolo traino della Cina, dove Pirelli si concentrerà sul segmento high value. In Cina ed anche in USA emergono segnali di ripresa – ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – “Stiamo uscendo dallapiù”. Lo ha affermato l’Amministratore delegato di, MarcoProvera, avviando la conference call con gli analisti sul nuovo piano industriale, che punta a recuperare i livelli pre-Covid nel 2022 e diventare leader nel segmento delle “specialty high value” entro il 2025. Lo scenario in cui si muoveè “molto favorevole”, ha spiegato l’Ad, indicando che il Piano si sviluppa in due fasi: la prima fase 2021-2022 caratterizzata da una elevata crescita del PIL mondiale, che riporteràsui livelli pre-Covod, la seconda fase 2023-2025 dominata da un ritorno del ruolo traino della Cina, dovesi concentrerà sul segmento high value. In Cina ed anche in USA emergono segnali di ripresa – ha ...

Advertising

Affaritaliani : Pirelli, payout al 50% nel 2021-22. Tronchetti: no collaborazione con Brembo - bizcommunityit : Pirelli: Tronchetti, scelta Bruno come vice-Ceo non provvisoria ma ideale - Il Sole 24 ORE #CEO - infoitsport : Pirelli, Tronchetti Provera: Nessun riflesso fusione Chemchina-Sinochem - infoitsport : Pirelli, Tronchetti Provera: Con Brembo ottimi rapporti ma no M&A - infoitsport : Pirelli, Tronchetti Provera: Stiamo uscendo da crisi molto più forti -