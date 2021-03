Omotransfobia | Fedez a Pillon | ' Mio figlio gioca con le bambole | voglio uno Stato che lo tuteli'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo Elodie ancheesce allo scoperto sul tema dei diritti civili attaccando il senatoree la Lega per l'ostruzionismo con cui èbloccato il ddl Zan sull', in ...

Gilda, infortunio per il cane di Tommaso Zorzi/ "E' caduta dal letto, ora è steccata": "LA LEGGE CONTRO L'E' PRIORITA'"si dice invece destabilizzato da altro: "La cosa che ...Dopo Elodie ancheesce allo scoperto sul tema dei diritti civili attaccando il senatore Pillon e la Lega per l'ostruzionismo con cui è stato bloccato il ddl Zan sull', in una serie di storie su Instagram si è rivolto al senatore partendo dal fatto che questi ha definito non essere 'una priorità' l'approvazione del ddl. - - > Leggi Anche Legge ...Elodie e Fedez sono intervenuti attaccando l’ostruzionismo della Lega contro il ddl Zan sull’omotransfobia, la cui calendarizzazione è slittata a data da destinarsi.Dopo Elodie, anche Fedez ha espresso indignazione per il blocco della Lega al DDL Zan e per i commenti del senatore Simone Pillon ...