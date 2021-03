Lo chef Borghese ha sconfitto il Coronavirus: "Una forza che non credevo di avere" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alessandro Borghese è guarito dal Coronavirus: lo chef ha dato il lieto annuncio tramite social. Alessandro Borghese guarito dal Covid: “Finalmente abbraccio le mie figlie” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alessandroè guarito dal: loha dato il lieto annuncio tramite social. Alessandroguarito dal Covid: “Finalmente abbraccio le mie figlie” su Notizie.it.

Advertising

occhio_notizie : #Covid, il tanto atteso annuncio di Alessandro #Borghese: - matildesjt : RT @SardiniaPost: Alessio Madeddu, lo chef di Teulada conosciuto per il programma '4 ristoranti' di Alessandro Borghese, è stato condannato… - mschirruvive : RT @SardiniaPost: Alessio Madeddu, lo chef di Teulada conosciuto per il programma '4 ristoranti' di Alessandro Borghese, è stato condannato… - anteprima24 : ** Alessandro Borghese guarito dal #Covid: 'Finalmente posso riabbracciare le mie figlie' **… - SardiniaPost : Alessio Madeddu, lo chef di Teulada conosciuto per il programma '4 ristoranti' di Alessandro Borghese, è stato cond… -