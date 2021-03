Lituania Italia 0-0 LIVE: fine primo tempo – INTERVALLO (Di mercoledì 31 marzo 2021) Allo stadio “LFF” di Vilnius, il match valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022 tra Lituania e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “LFF” di Vilnius, Lituania e Italia si affrontano nel match valido per la 3ª giornata del gruppo C delle qualificazioni al Mondiale 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lituania Italia 0-0 Fischio d’inizio – si parte 5? Tiro di Pellegrini – Il numero 7 calcia da lontano, palla deviata in corner! 6? Tiro di Emerson – Ci prova anche Emerson, l’esterno mancino inquadra la porta ma Svedkauskas blocca in presa bassa. 10? Tiro di Pellegrini – Bella combinazione tra Immobile e Pellegrini con il numero 7 che ci prova da lontano: palla alta sopra la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Allo stadio “LFF” di Vilnius, il match valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “LFF” di Vilnius,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata del gruppo C delle qualificazioni al Mondiale 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 Fischio d’inizio – si parte 5? Tiro di Pellegrini – Il numero 7 calcia da lontano, palla deviata in corner! 6? Tiro di Emerson – Ci prova anche Emerson, l’esterno mancino inquadra la porta ma Svedkauskas blocca in presa bassa. 10? Tiro di Pellegrini – Bella combinazione tra Immobile e Pellegrini con il numero 7 che ci prova da lontano: palla alta sopra la ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - Raiofficialnews : ?????? Qualificazioni ai #Mondiali2022: Lituania – Italia, stasera alle 20.30 in esclusiva su @RaiUno e in streaming… - AgoCannella : @enrick81 @famigliasimpson @CIAfra73 @BALDINIPAOLA @Tvottiano @MiChiamoFranco @napoliforever89 @tw_fyvry… - Skysurfer72 : #Bastoni, il mix tra Beckenbauer e Platini, non riesce a fare un passaggio nemmeno a 3 metri di distanza… -