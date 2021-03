L’eyeliner sì o no? È il trend make up della primavera 2021, ma sta bene a tutte? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il make up grafico realizzato con L’eyeliner è di gran tendenza nella primavera del 2021, ma è proprio il caso di tentare di ricrearlo sui nostri occhi? Ecco i sì e i no del trucco con la storica riga nera. La riga nera sulla palpebra o intorno all’intero contorno dell’occhio è di certo uno dei make up più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilup grafico realizzato conè di gran tendenza nelladel, ma è proprio il caso di tentare di ricrearlo sui nostri occhi? Ecco i sì e i no del trucco con la storica riga nera. La riga nera sulla palpebra o intorno all’intero contorno dell’occhio è di certo uno deiup più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

helenaxlopez : @anadon_02 X2 no sé ni com m’ha sortit l’eyeliner - AnonimoQuadraro : @bloody_eyeliner Secondo me si alla prima domanda. No alla seconda. Nel senso che forse se è questione di pochi min… - yumekosblossom : so che non è preciso, devo ancora imparare a rendere simmetriche le linee perché ho iniziato a mettere l’eyeliner d… - mcrsanidea : Oggi ho usato l'eyeliner col pennellino e scrive benissimo infatti mi è uscito molto meglio not bad for a girl with no talent - serafinehogws : @klavdijahogws No non penso abbiamo parlato di makeup perché mi stresso lo odio odio l'eyeliner odio i pennelli del… -

Ultime Notizie dalla rete : L’eyeliner no ??? La vita le cose, Mille, accordi e testo - Nuove canzoni Bellacanzone