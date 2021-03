Giulia Salemi | “Tommaso Zorzi? Un pezzo unico! Sto male per averlo perso…”

(Di mercoledì 31 marzo 2021)intervistata tra le pagine di Chi Magazine dal nostro adorato Valerio Palmieri, ha parlato della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli e dell’amicizia con, svelando di avere voglia di ricostruire con lui a telecamere spente. Per il rampollo dell’Isola dei Famosi solamente parole di stima, evidenziando la grande maturità dell’italo persiana.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - Sabrina86372862 : RT @prelemi92373873: alla nazionale cantanti stanno arrivando delle ragazze, sentite anche voi un concerto di flauti diretto e suonato da G… - jarz1607 : RT @GiuseppeporroIt: Mediaset: dopo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, anche Dayane Mello sarà al timone di un programma tutto suo #mediaset… - LesslieGnz : RT @GiuseppeporroIt: Mediaset: dopo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, anche Dayane Mello sarà al timone di un programma tutto suo #mediaset… - DomenicoIppol20 : #daylia la vita porta tante volte ha riprendere una amicizia persa per colpa di scelte errate. Viva Giulia Salemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Confessioni tra amiche e condivisioni di make - up in salsa "Girl ...intervistata tra le pagine di Chi Magazine dal nostro adorato Valerio Palmieri, ha parlato della sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli e dell'amicizia con Tommaso Zorzi , svelando di ...Per Giulia Salemi arriva una grande opportunità. L'influencer condurrà un programma su Mediaset Play e tra gli ospiti c'è Gaia Zorzi!La giovane modella brasiliana Dayane Mello sbarca su Mediaset con un programma in cui sarà protagonista tra maggio e giugno ...