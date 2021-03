Federalberghi e Comune di Capri: Affari dei clan nell’isola? Falso. Da noi solo imprese di prestigio mondiale (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Intendiamo allontanare dall’isola di Capri ogni accostamento fra proprietà delle strutture ricettive ed ambienti della criminalità. Anche i più recenti passaggi di proprietà di alberghi di Capri ed AnaCapri sono avvenuti fra società perfettamente in regola, sia dal punto di vista amministrativo che legale e morale”. Così, in una nota,il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo, in relazione alle ipotesi formulate nei giorni scorsi da un’associazione di settore. “La situazione di crisi non è tale da indurci a cedere a tentazione e vendere al primo che passa. A Capri non si annunciano presenze indesiderate – aggiunge Gargiulo – Fra gli ultimi arrivi c’è quello del presidente nazionale di Federalberghi, Bernabò Bocca che ha rilevato una importante ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Intendiamo allontanare dall’isola diogni accostamento fra proprietà delle strutture ricettive ed ambienti della criminalità. Anche i più recenti passaggi di proprietà di alberghi died Anasono avvenuti fra società perfettamente in regola, sia dal punto di vista amministrativo che legale e morale”. Così, in una nota,il presidente diIsola di, Sergio Gargiulo, in relazione alle ipotesi formulate nei giorni scorsi da un’associazione di settore. “La situazione di crisi non è tale da indurci a cedere a tentazione e vendere al primo che passa. Anon si annunciano presenze indesiderate – aggiunge Gargiulo – Fra gli ultimi arrivi c’è quello del presidente nazionale di, Bernabò Bocca che ha rilevato una importante ...

