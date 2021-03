Cassazione | ok alle adozioni all' estero da parte di coppie gay

Advertising

La Cassazione: 'Sì alle adozioni all'estero da parte di coppie gay'

La Cassazione ha dato il via libera al 'riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di un minore' da parte di coppie gay. Con questa sentenza gli 'ermellini' hanno stabilito che le adozioni vanno riconosciute anche in Italia, a condizione che sia escluso il ricorso alla maternità surrogata.