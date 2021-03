Cagliari | il report odierno | affaticamento alla coscia per Tripaldelli | personalizzato per Ceppitelli e Sottil

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Altro allenamento per ilal Cento sportivo di Assemini: nel mirino dei rossoblù la gara casalinga di sabato prossimo contro l’Hellas Verona. Senza i quattro nazionali, la seduta odierna è iniziata con un’attivazione tecnica e dei giochi di posizione. Spazio quinditattica: serie di partitelle a tema giocate in spazi ristetti. L’allenamento si è concluso con una partita a ranghi misti su campo ridotto. Hanno svolto dei lavori personalizzati, tra palestra e campo, Luca, Riccardo, Matteo Tramoni e Alessandro: quest’ultimo deve smaltire undestra. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Cagliari_1920 : Cagliari Verona, le ultime da Peschiera: il report degli scaligeri - Cagliari_1920 : Ultimissime Cagliari: report di oggi. Si rivede Sottil - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Di Pierpaolo Piras Cagliari. Report Difesa è ospite di un prestigioso Reparto dell’Esercito con sede a Cagliari, il Batt… - reportdifesa : Di Pierpaolo Piras Cagliari. Report Difesa è ospite di un prestigioso Reparto dell’Esercito con sede a Cagliari, i… - Cagliari_1920 : Verona, le ultime da Peschiera: il report della seduta degli scaligeri -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari report

Cagliari News 24

Nel frattempo, secondo ildel governo l'Isola ha leggermente accelerato sulle ... generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà inaugurato il secondo hub adedicato alla vaccinazione anti - ...Nel frattempo, secondo ildel governo l'Isola ha leggermente accelerato sulle ... generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà inaugurato il secondo hub adedicato alla vaccinazione anti - ...Venti dei 21 pazienti sono positivi al Covid, così come sono risultati positivi 4 sanitari, che avevano già ricevuto le due dosi di vaccino Pfizer ...Intanto la Sardegna amplia la platea delle persone che possono dare la propria disponibilità a vaccinarsi. E domani, in occasione della visita in Sardegna del commissario straordinario per l'emergenza ...