ByoBlu cacciato da YouTube ora punta alla Tv. Ecco come (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dalla rete alla tv digitale. Dopo la chiusura del canale di ByoBlu da parte di YouTube, la “Davvero Tv” di Claudio Messora fa un passo verso la televisione. “Hanno chiuso ByoBlu”, ha scritto sul suo sito Messora annunciando la sospensione del suo canale con la rimozione di “14 anni di contenuti”. “È tempo di lanciare una sfida”, ha aggiunto, lanciando una campagna di crowdfunding per acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, che ha già raggiunto e superato la cifra obiettivo di 150mila euro. LE MOTIVAZIONI DI YouTube (E DI MESSORA) Per capire le ragioni che hanno portato la piattaforma YouTube alla chiusura del canale è sufficiente entrare proprio sul canale di ByoBlu. “Questo account è stato chiuso per violazione delle ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dretetv digitale. Dopo la chiusura del canale dida parte di, la “Davvero Tv” di Claudio Messora fa un passo verso la televisione. “Hanno chiuso”, ha scritto sul suo sito Messora annunciando la sospensione del suo canale con la rimozione di “14 anni di contenuti”. “È tempo di lanciare una sfida”, ha aggiunto, lanciando una campagna di crowdfunding per acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, che ha già raggiunto e superato la cifra obiettivo di 150mila euro. LE MOTIVAZIONI DI(E DI MESSORA) Per capire le ragioni che hanno portato la piattaformachiusura del canale è sufficiente entrare proprio sul canale di. “Questo account è stato chiuso per violazione delle ...

Ultime Notizie dalla rete : ByoBlu cacciato Un bravo a Byoblu e Messora che si sono proiettati avanti, staccandosi da Youtube e donazioni ...il destino di chi non è mainstream è di essere bullizzato e alla fine cacciato. Noi siamo stati cacciati dalle piattaforme di pubblicita di Google, di monetizzazione di Youtube e di Facebook. Byoblu, ...

