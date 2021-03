(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il periodo di pausa deiha portatoa riproporsi come la: dopo la pubblicazione, nel 2015, dell’EP “Marie”, la cantante, autrice e musicista toscana spedirà sui mercati il prossimo 30 aprile 2021 con il suointitolato “Psychodonna”. Come sarà questo? Definito dalla stessa“un rifugio buio che cerca il sole” e “un volo intimo e faticosamente libero”, il disco, ha commentato l’artista, è “un viaggio fatto di “fuori orario”, di luna e isolamento, di poesia e distorsione, di breakdance e disperazione, di albe illuminate e risvegli caotici. E’ un canto necessariamente libero, fatto di controsensi, di mille domande e poche risposte, di amore e sgomento, di dolcezza e nervi. Il delirio. ...

Advertising

ElianaLamb : RT @rockolpoprock: Baustelle, arriva il primo album solista di Rachele Bastreghi - rockolpoprock : Baustelle, arriva il primo album solista di Rachele Bastreghi -

Ultime Notizie dalla rete : Baustelle arriva

Rockol.it

... così come all'epoca inel mondo indie. In più anche quella volta un pezzo a un primo ... sono un disastro devo uscire adesso, devo scappare da questola vergogna,la vergogna"), ...Oltre a un'ampia carriera con i(da anni incentrati su una formazione a tre insieme a ... anche per uscire da questa forma del tutto italiana dove, anche per chidalla musica ...Il periodo di pausa dei Baustelle ha portato Rachele Bastreghi a riattivare la propria attività solista: dopo la pubblicazione, nel 2015, dell’EP “Marie”, la cantante, autrice e musicista toscana sped ...MACERATA - «Ascoltare e riascoltare una canzone aiuta sempre di più a capire la musica, che è immensa». Così Ron alla presentazione dell’edizione 32 ...