“Aspetto un bambino!”. L’annuncio dell’attrice, incinta per la seconda volta, è in grande stile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un annuncio in grande stile sulla copertina di W Magazine e un servizio fotografico diretto da Sofia Coppola, regista, sceneggiatrice e attrice, figlia del regista italoamericano Francis Ford Coppola, sorella del regista Roman Coppola, nipote dell’attrice Talia Shire e cugina di Nicolas Cage, Jason Schwartzman e Robert Carmine. Con l’aiuto dell’amica regista, l’attrice ha annunciato l’arrivo del secondo figlio. Un’amicizia, quella con Sofia Coppola, di lunga data e coltivata con gli anni: “È così bello vivere quel tipo di amicizia in cui vedi nascere i rispettivi figli”, ha detto l’attrice del suo rapporto con la sceneggiatrice, che ha due figli, Romy, 14, e Cosima, 10: “Ci sono pochi rapporti che durano nel tempo come il nostro, nel quale qualcuno che non fa parte della tua famiglia ti conosce così bene”.



L’attrice statunitense ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un annuncio insulla copertina di W Magazine e un servizio fotografico diretto da Sofia Coppola, regista, sceneggiatrice e attrice, figlia del regista italoamericano Francis Ford Coppola, sorella del regista Roman Coppola, nipoteTalia Shire e cugina di Nicolas Cage, Jason Schwartzman e Robert Carmine. Con l’aiuto dell’amica regista, l’attrice ha annunciato l’arrivo del secondo figlio. Un’amicizia, quella con Sofia Coppola, di lunga data e coltivata con gli anni: “È così bello vivere quel tipo di amicizia in cui vedi nascere i rispettivi figli”, ha detto l’attrice del suo rapporto con la sceneggiatrice, che ha due figli, Romy, 14, e Cosima, 10: “Ci sono pochi rapporti che durano nel tempo come il nostro, nel quale qualcuno che non fa parte della tua famiglia ti conosce così bene”.L’attrice statunitense ...

Advertising

Nicotiina__ : avete notato che a volte, quando una donna è incinta si dice 'aspetto un bambino' 'come sta il bambino?' anche quan… - KindaSusGang : Aspetto Isola Off come Croc aspettava la nascita di Gesù bambino durante la notte del santo natale #tzvip - herovchild : @gjiadq ASPETTO IL MIO BAMBINO SUPER PROTETTO - rosariocurz : @86_biancaneve Eh il discorso è sempre lo stesso. Dayane gli aveva tolto la luce anche in quell’aspetto, in cui cre… - Ale9ssandra : @laradiceno Ma guarda io aspetto con trepidazione la prima riunione condominiale dove mi presenterò dicendo 'sono l… -