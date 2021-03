Amici 20: aperto un televoto a sorpresa, ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 31 marzo 2021) A sorpresa, gli account social di Amici hanno annunciato il lancio di un televoto per la puntata di oggi pomeriggio su Canale 5, dicendo soltanto che sarebbe stato molto importante per gli allievi rimasti in gara nel Serale. Ora che l’appuntamento del daytime è terminato, siamo finalmente in grado di dirvi cosa sta succedendo. Amici 20, televoto ancora aperto fino al termine del daytime di oggi su Italia 1 Innanzitutto, confermiamo che il televoto rimarrà aperto fino al termine del daytime di oggi su Italia 1, con l’appuntamento che avrà inizio alle ore 19. Ma perché la produzione ha deciso di aprire un televoto della durata di appena tre ore? A svelare l’arcano è l’account ufficiale di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) A, gli account social dihanno annunciato il lancio di unper la puntata di oggi pomeriggio su Canale 5, dicendo soltanto che sarebbe stato molto importante per gli allievi rimasti in gara nel Serale. Ora che l’appuntamento del daytime è terminato, siamo finalmente in grado di dirvista20,ancorafino al termine del daytime di oggi su Italia 1 Innanzitutto, confermiamo che ilrimarràfino al termine del daytime di oggi su Italia 1, con l’appuntamento che avrà inizio alle ore 19. Ma perché la produzione ha deciso di aprire undella durata di appena tre ore? A svelare l’arcano è l’account ufficiale di ...

Advertising

AnnaRDelorenzo : RT @MMirella28: #HoAncora I miei bellissimi amici di quando ho aperto Twitter Sono molti anni ,che ci conosciamo virtualmente, Abbiamo dur… - martimessi9 : RT @Martina82377793: ?????? SE AVETE FATTO QUESTO ERRORE, IL TELEVOTO È APERTO FINO ALLE 19:30 ANCHE SE NON C’È AMICI IN ONDA QUINDI PRENDETE… - ronnieiicf : RT @Martina82377793: ?????? SE AVETE FATTO QUESTO ERRORE, IL TELEVOTO È APERTO FINO ALLE 19:30 ANCHE SE NON C’È AMICI IN ONDA QUINDI PRENDETE… - Gioo_Gioo00 : RT @Martina82377793: ?????? SE AVETE FATTO QUESTO ERRORE, IL TELEVOTO È APERTO FINO ALLE 19:30 ANCHE SE NON C’È AMICI IN ONDA QUINDI PRENDETE… - Lalalal58557866 : RT @Martina82377793: ?????? SE AVETE FATTO QUESTO ERRORE, IL TELEVOTO È APERTO FINO ALLE 19:30 ANCHE SE NON C’È AMICI IN ONDA QUINDI PRENDETE… -