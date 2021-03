Alitalia, Pd Roma-Lazio: chiediamo intervento deciso Governo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – “Siamo molto preoccupati per il futuro di Alitalia, fortemente penalizzata dalle condizioni imposte dall’Ue. Riteniamo, infatti, che certe limitazioni potrebbero portare, il nuovo vettore, a una competizione non ‘alla pari’ con le altre compagnie. Per questo motivo chiediamo al Governo un intervento deciso”. Lo dicono, in una nota congiunta, il Pd Lazio e il Pd Roma. “Inoltre- proseguono i dem- siamo fortemente allarmati per la sorte degli 11mila dipendenti della nostra compagnia di bandiera che, non solo percepiranno lo stipendio di questo mese in ritardo, ma vivranno con la totale incertezza dell’arrivo di quelli futuri. Ai ministri competenti chiediamo che venga invertita la rotta, presentando all’Ue un nuovo piano aziendale, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)– “Siamo molto preoccupati per il futuro di, fortemente penalizzata dalle condizioni imposte dall’Ue. Riteniamo, infatti, che certe limitazioni potrebbero portare, il nuovo vettore, a una competizione non ‘alla pari’ con le altre compagnie. Per questo motivoalun”. Lo dicono, in una nota congiunta, il Pde il Pd. “Inoltre- proseguono i dem- siamo fortemente allarmati per la sorte degli 11mila dipendenti della nostra compagnia di bandiera che, non solo percepiranno lo stipendio di questo mese in ritardo, ma vivranno con la totale incertezza dell’arrivo di quelli futuri. Ai ministri competentiche venga invertita la rotta, presentando all’Ue un nuovo piano aziendale, ...

