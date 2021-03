Torre del Greco ed Ercolano, task force dei Carabinieri: tre arresti (I NOMI) (Di martedì 30 marzo 2021) Torre del Greco ed Ercolano: la task force dei Carabinieri ha portato a perquisizioni e tre arresti (tra cui un 39enne fermato per rapina dopo un rocambolesco inseguimento). I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco – nell’ambito di servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno presidiato le strade di Ercolano e di Leggi su 2anews (Di martedì 30 marzo 2021)deled: ladeiha portato a perquisizioni e tre(tra cui un 39enne fermato per rapina dopo un rocambolesco inseguimento). Idella compagnia didel– nell’ambito di servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno presidiato le strade die di

Advertising

too_xedo : -Signò fornisca le generalità e lo stato di servizio del pilota, che pare che sia stato al centro di uno scandalo i… - Torrechannelit : Torre del Greco/Ercolano – Prquisizioni e arresti, uomo in manette per rapina dopo rocambolesco inseguimento - puntomagazine : Durante i controlli sono state identificate 51 persone e controllati 27 veicoli. 3 arresti, 1 denuncia a piede libe… - SienaFree : Il gruppo piccoli della Torre porta le uova di Pasqua ai pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini delle… - AlessandraPal16 : RT @ancl_mi: ???????????????? ??????/???????? - ?????????????? ???????? corso in videoconferenza ??26 Aprile 2021 ???????Relatrice: VALENTINA DELLA TORRE, Consulente del… -