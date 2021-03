Speranza: 'Chi fa Pasqua all'estero dovrà stare in quarantena 5 giorni se torna da paese Ue, 14 da fuori Europa' (Di martedì 30 marzo 2021) Obbligo di tampone non solo in partenza ma anche al rientro. 'Un deterrente per limitare gli spostamenti' dicono da Palazzo Chigi. Protestano gli albergatori italiani Leggi su tg.la7 (Di martedì 30 marzo 2021) Obbligo di tampone non solo in partenza ma anche al rientro. 'Un deterrente per limitare gli spostamenti' dicono da Palazzo Chigi. Protestano gli albergatori italiani

Advertising

fleinaudi : #Vaccini Chi l’avrebbe mai detto ?!? Noi, con una caterva di insulti ricevuti. Ma, va bene così. Anche questa è fat… - Agenzia_Ansa : In arrivo l'ordinanza del ministro Speranza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone… - Agenzia_Ansa : Vaccini in farmacia, ma solo chi non è a rischio: come funzionerà il servizio #ANSA - stefano61t : RT @GuidoCrosetto: Il Governo decide che non ci si può muovere in Italia ma si può andare all’estero. Alcuni lo fanno notare. Oggi Speranza… - CiroSpitama : La cosa simpatica è che #Speranza, il terminale di un apparato burocratico fondato sull'algoritmo e sull'ipocondria… -