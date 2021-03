Scuola – Nanni: Con Raggi record di incarichi (Di martedì 30 marzo 2021) , ma niente assunzioni nei nidi e nelle materne – “E’ dei giorni scorsi la notizia del record di spesa per incarichi da parte del governo 5 stelle, di gran lunga superiore alle amministrazioni precedenti. I 5 Stelle che accusavano gli altri per l’utilizzo di fondi pubblici alla prima prova di governo hanno dispensato incarichi e consulenze come nessun altro prima, 5,3 milioni di euro”. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio. “Questo utilizzo di soldi pubblici per incarichi a personale esterno stride fortemente con la situazione del personale capitolino. Ad esempio, nei servizi 0-6 anni di Roma Capitale sono attualmente in servizio 2.413 educatrici dei nidi con contratto a tempo indeterminato rispetto alla dotazione organica che ne prevederebbe 3.050”. “Stessa situazione – continua ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021) , ma niente assunzioni nei nidi e nelle materne – “E’ dei giorni scorsi la notizia deldi spesa perda parte del governo 5 stelle, di gran lunga superiore alle amministrazioni precedenti. I 5 Stelle che accusavano gli altri per l’utilizzo di fondi pubblici alla prima prova di governo hanno dispensatoe consulenze come nessun altro prima, 5,3 milioni di euro”. Così in una nota Darioconsigliere del VI Municipio. “Questo utilizzo di soldi pubblici pera personale esterno stride fortemente con la situazione del personale capitolino. Ad esempio, nei servizi 0-6 anni di Roma Capitale sono attualmente in servizio 2.413 educatrici dei nidi con contratto a tempo indeterminato rispetto alla dotazione organica che ne prevederebbe 3.050”. “Stessa situazione – continua ...

