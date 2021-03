Problemi Vodafone oggi 30 marzo con connessione Internet e linea fissa (Di martedì 30 marzo 2021) Ci sono Problemi Vodafone nella giornata di oggi 30 marzo, principalmente nelle città di Milano, Modena, Catania, Roma, Torino, Parma, Genoa, Bologna e Napoli. I disturbi sono associati alla connessione Internet mobile, ma a dar fastidio sembrerebbe essere anche la linea fissa (almeno stando alle prime indicazioni). Come si può apprendere su ‘downdetector.it‘, che ha raccoglie le segnalazioni di guasto provenienti da tutta Italia per quanto concerne i principali fornitori di servizi, i Problemi Vodafone di oggi 30 marzo fanno da coda a quelli che si sono fatti registrare, a più riprese, ogni due giorni, per almeno tre occasioni (24, 26 e 28 marzo). Non si può ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Ci sononella giornata di30, principalmente nelle città di Milano, Modena, Catania, Roma, Torino, Parma, Genoa, Bologna e Napoli. I disturbi sono associati allamobile, ma a dar fastidio sembrerebbe essere anche la(almeno stando alle prime indicazioni). Come si può apprendere su ‘downdetector.it‘, che ha raccoglie le segnalazioni di guasto provenienti da tutta Italia per quanto concerne i principali fornitori di servizi, idi30fanno da coda a quelli che si sono fatti registrare, a più riprese, ogni due giorni, per almeno tre occasioni (24, 26 e 28). Non si può ...

Advertising

appartenersi : @MatteoGuidetti2 È un mese e passa che Vodafone a me da problemi sia di internet che di telefono. O stanno cambiando qualcosa o sono stronzi - MatteoGuidetti2 : Amici sono l’unico che ha problemi con internet Vodafone stamattina? - Tremanagheie : A qualcuno risulta che ci siano problemi zona Mantova/Verona con #Vodafone #Vodafonedown ??? - FrancescoBassiF : @Franiespy Ieri Io: 'Fortunatamente con la Vodafone non ho mai avuto problemi di linea con il Wi-fi' Oggi Internet non va tutta la mattina ?? - FrancescoBassiF : Per caso qualcuno di voi ha problemi con la fibra di Vodafone? #Vodafonedown -