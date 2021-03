Pasqua in zona rossa, viaggi all'estero e spostamenti: cosa si può fare e cosa no (Di martedì 30 marzo 2021) Dal divieto di raggiungere altre regioni alla possibilità di fare vacanze fuori dall'Italia. Ecco tutte le regole per chi intende spostarsi, non solo durante il periodo Pasquale. Federalberghi protesta: "Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia" Leggi su tg24.sky (Di martedì 30 marzo 2021) Dal divieto di raggiungere altre regioni alla possibilità divacanze fuori dall'Italia. Ecco tutte le regole per chi intende spostarsi, non solo durante il periodole. Federalberghi protesta: "Non comprendiamo come sia possibile autorizzare ioltre confine e invece impedire quelli in Italia"

