Paolo Scerni | figlio di Gianni Scerni | muore in incidente stradale

Sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce è avvenuto un incidente mortale che ha coinvolto Paolo Scerni, figlio di Gianni Scerni, ex presidente del Genoa. Ieri sera, 23 marzo 2021, un terribile incidente ha avuto luogo in Liguria, sull'Autostrada Genova-Gravellona Toce che dal capoluogo ligure porta verso la Lombardia. Nel tratto tra la città di Ovada e il

Sono state disputate ben 5 prove al largo di Genova in questa nuova edizione della Settimana velica svoltasi quest'anno nel lutto per il compianto, campione della vela, plurivincitore di ...Genova - Lo Yacht Club Italiano ha organizzato nel weekend la Genova Sailing Week, manifestazione nel ricordo di, più volte protagonista delle regate del Club e tragicamente scomparso in settimana. Tre i giorni di regate per le Classi ORC e IRC, accolte con molto entusiasmo da tutti i partecipanti ...Sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce è avvenuto un incidente mortale che ha coinvolto Paolo Scerni, figlio di Gianni Scerni, ex presidente del Genoa. Ieri sera, 23 marzo 2021, un terribile ...GENOVA. 30 MARZ. Una flotta composta da più di trenta barche d' Altura ha dato vita ad una appassionante edizione della Settimana Internazionale della Vela. Sono state disputate ben 5 prove al la ...