Matilda De Angelis | la storia vera del suo personaggio in “Leonardo”

(Di martedì 30 marzo 2021) “”, la serie Rai: sapete cosa si nasconde dietro ladelinterpretato daDeDe(Getty Images)La giovanissima attrice italianaDe, astro emergente del cinema nazionale, ha esordito nel film Veloce come il vento, al fianco di un attore del calibro di Stefano Accorsi. Attualmente, la Deè impegnata in, la serie in 8 puntate di Rai 1 sulla vita dida Vinci. Quiinterpreta la misteriosa Caterina da Cremona, una modella del genio toscano. Molti si sono chiesti chi fosse questa misteriosa donna. Ecco la verità dietro il ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? #Leonardo, in anteprima mondiale la serie-evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis, da martedì #23marzo alle… - Klars__ : La bellezza e la bravura di Matilda De Angelis è un qualcosa di eccezionale #leonardolaserie - homerisntreal : basta farmi vedere Matilda de Angelis morire che soffro particolarmente #leonardolaserie - H0PESTR0M : Stasera non sto vedendo Leonardo e infatti mi manca Matilda De Angelis, domani devo recuperare assolutamente - matteobrugnolo : RT @art_it1: Matilda De Angelis che ci guarda così, ogni giorno, sempre. #Leonardo #leonardolaserie -

Ultime Notizie dalla rete : Matilda Angelis

Da www.repubblica.it video didea piedi nudi 'Non lo so perché ero scalza, avevo 18 anni'.Deha commentato così il video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui suona a piedi nudi in piazza ...Intanto, dopo anni di lontananza, il rapporto con Caterina da Cremona , la donna che è stata la sua musa e la sua salvezza, interpretata daDe, sembra difficile da rinsaldare, ...La serie con protagonista Aidan Turner e Matilda De Angelis nel ruolo di Caterina da Modena, proseguirà con altri due episodi in onda su Rai1 ...Anticipazioni della terza puntata di Leonardo, la fiction con Aidan Turner, Matilda De Angelis e Freddie Highmore in onda martedì 6 aprile.