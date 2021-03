(Di martedì 30 marzo 2021) Da segnalare che l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registroimprese , dell'elencoe degli ...

Advertising

InfoFiscale : La revisione delle società cooperative: le fonti normative - PrimoPianoMolis : Revisione dei parametri sul rischio alla luce delle varianti in circolazione, Ripabelli nel tavolo tecnico nazional… - _ANAPI : ??Nuovo appuntamento con la rubrica '#ANAPI risponde' ??Questa settimana il quesito verte sulla revisione delle tabel… - lapalisse6 : @PinoZucchi @sempreciro 'Revisione della suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni' bastava leggerlo - PressGiochi : Spagna. Garzòn avverte gli operatori di gioco d'azzardo di una possibile revisione delle tasse:… -

Ultime Notizie dalla rete : revisione delle

Informazione Fiscale

... poco sotto i massimi di seduta, una giornata in cui le speranze di ripresa, alimentate anche dal Fmi che ha preannunciato unaal rialzostime di crescita, hanno dato slancio agli ...Oggi, attraverso il lancio del suo Meccanismo di" fortemente promosso dall'Italia " ... Infine, il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani elibertà fondamentali dovrebbe ...Riforma Irpef con modifica del regime forfettario: aumento dell’aliquota sostitutiva al 23 per cento (prima aliquota Irpef) in un’ottica di (...) ...Al centro del dibattito, un’analisi delle modalità con cui la pandemia COVID-19 ha colpito ... Oggi, attraverso il lancio del suo Meccanismo di Revisione – fortemente promosso dall’Italia – siamo ...