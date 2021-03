Il Regno Unito allenta le misure, ma Johnson specifica: “Viaggi ancora vietati. Dobbiamo rimanere cauti” (Di martedì 30 marzo 2021) La Gran Bretagna ha ufficialmente allentato il lockdown, ma il premier Boris Johnson in conferenza stampa ha invitato tutti a “rimanere cauti”. Johnson si è anche concentrato sulle persone con le famiglie all’estero: “I Viaggi rimangono vietati per il momento. Potremo dire di più il 5 aprile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) La Gran Bretagna ha ufficialmenteto il lockdown, ma il premier Borisin conferenza stampa ha invitato tutti a “”.si è anche concentrato sulle persone con le famiglie all’estero: “Irimangonoper il momento. Potremo dire di più il 5 aprile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

