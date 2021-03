Il caso Spotlight del calcio inglese – 840 nuove vittime raccontano gli abusi sessuali subiti dagli allenatori delle giovanili nel silenzio dei club

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) I loro sogni erano banali, quasi ingenui. Proprio come quelli di tutti i ragazzini della loro età. Quando chiudevano gli occhi immaginavano di vestire la maglia di unimportante, di far esplodere di gioia la metà di uno stadio, di alzare addirittura al cielo un trofeo. Invece si sono ritrovati a vorticare in quel gorgo nero che li ha inghiottiti. Ancora. E ancora. E ancora. Per il resto della loro vita. Perché alcuni dei loro mentori, le guide che dovevano accompagnarli in questo viaggio verso l’El Dorado del pallone, eranocapaci di trasformare semplici sconosciuti in stelle internazionali. Ma erano soprattutto dei pedofili. Fra il 1970 e il 1995 centinaia di piccoli calciatori inglesi hanno subito terrificanti. Nelle piccole squadre che arrancavano fra i campi spelacchiati della ...