Il caffè spirituale | una pausa con la Parola – martedì 30 marzo

(Di martedì 30 marzo 2021) Ilrichiama un’abitudine quotidiana che ci accomuna un pò tutti, una buona tazzina calda e aromatizzata, ci dà quel input per iniziare meglio un nuovo giorno. È per tantissimi di noi, tra cui la sottoscritta, è un’abitudine irrinunciabile a casa o al bar in compagnia, e anche occasione per incontrare amici, conoscenti, colleghi. Esattamente quello che dovrebbe essere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : caffè spirituale

Corriere della Sera

... bussolain molti casi anche per i non credenti. Nella primavera scorsa la Rai, che ... come il barista che ogni mattina ti porge il. La partecipazione alla messa papale dava conforto e ...Parola di Alce Nero, capodella tribù Sioux, e simbolo di una filiera del biologico ... uno in Svizzera, dedicato alla lavorazione del cacao, e uno in Perù per ile lo zucchero di ...