Finalmente Cutrone | primo gol stagionale per l’attaccante del Valencia

(Di martedì 30 marzo 2021) Patrickha realizzato il suogolin occasione di Italia-Slovenia Under 21: freddo dal dischetto il capitano azzurro Patrickha realizzato il suogolin occasione di Italia-Slovenia Under 21, match valevole per la terza giornata della fase a gironi degli Europei.e capitano azzurro non si era ancora sbloccato davanti alla porta in 21 presenze con tre club differenti tra Serie A (Fiorentina), Premier League (Wolverhampton) e Liga (). Leggi su Calcionews24.com

SDedizione : Spettacolo, finalmente torna al gol anche Cutrone, ora non perdiamo la testa #ItaliaSlovenia #under21 -

...la diretta di Italia Slovenia U21 comincia! ITALIA (3 - 5 - 2) : Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori,. SLOVENIA (4 - 4 - 2)...Scamacca inamovibile in attacco al fianco di capitan. E Rovella al 99% titolare in regia ... Galvanizzato dal ritorno al gol, sembradi rivedere lo Scamacca in versione mini - Ibra ...Patrick Cutrone ha realizzato il suo primo gol stagionale in occasione di Italia-Slovenia Under 21: freddo dal dischetto il capitano azzurro Patrick Cutrone ha realizzato il suo primo gol stagionale ...L’Italia Under 21 di Nicolato scende in campo stasera con l’obiettivo di strappare il pass per i Quarti di finale dell’Europeo di categoria: di fronte la Slovenia. Queste le scelte di formazione dei ...