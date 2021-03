Ecco perché in Sicilia truccavano i dati Covid | l' atto d' accusa del gip

Leggi su agi

(Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Evitare la zona rossa, impedire le restrizioni impopolari, dare una immagine di efficienza. Cosa avrebbe motivato la presunta manipolazione deisui contagiin, orchestrata dai dirigenti regionali su sollecitazione della politica? Di volta in volta uno e tutti questi motivi insieme, secondo il gip di Trapani, Caterina Brignone, che ha ordinato i tre arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta che ha colpito il cuore del sistema chiamato a contenere l'emergenza pandemica: il Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della Salute. "Quanto al fine ultimo perseguito attraverso la deliberata e continuata alterazione deipandemici - scrive il giudice - la natura e le conseguenze delle condotte delittuose poste in essere nonché la qualità ...